Pep Guardiola: Ben dünyanın en iyisi değilim

Manchester City'te teknik direktör Pep Guardiola, Liverpool maçı öncesi konuştu.

İspanyol teknik adam yaptığı açıklamada, "Emekli olunca ve Manchester City'deki bu günlerim aklıma geldiğinde Liverpool'u ve Klopp'u en büyük rakibim olarak hatırlayacağım. Jose Mourinho da heyecan verici bir teknik direktör, onunla da Barcelona'da bir rekabet yaşadık." dedi.

"SONSUZA KADAR KALMAK İSTERİM"

Pep Guardiola, kendisine Brezilya'ya teknik direktörlüğü teklif edildiği yönündeki haberlerle ilgili olarak, "Burada bir sözleşmem var ve çok mutluyum. Sonsuza kadar burada kalmaya isterim. 10 yıllık bir teklif gelirse hiç düşünmeden kabul ederim. Şimdi bu tür şeyler hakkında konuşmanın sırası değil. Bunun nereden geldiğini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN İYİSİ DEĞİLİM"

Jürgen Klopp'un kendisini en iyi teknik direktör olarak tanımlaması üzerine konuşan tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Ben dünyanın en iyisi değilim. Öyle olduğumu söylemek isterdim ama değilim. Başarılı oldum, evet ama bu başarı ekibimle ve mükemmel yetenekli oyuncularım sayesinde geldi."

Premier Lig'de liderliği yakından ilgilendiren maçta Manchester City ile Liverpool 10 Nisan Pazar günü Etihad'da karşı karşıya gelecek.