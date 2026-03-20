Pep Guardiola: Bu bir sürpriz karar

Pep Guardiola, Afrika futboluna dair son dönemde yaşanan tartışmalı bir kararla ilgili açıklamalarda bulundu.

Afrika Uluslar Kupası kapsamında şampiyonluğun Senegal'den alınarak Fas'a verilmesi gündemde geniş yankı uyandırırken, Guardiola konuyla ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı.

Deneyimli teknik direktör, kararın arka planına dair net bir bilgiye sahip olmadığını belirterek futbol dünyasında alınan bazı kararların görünenden farklı şekilde, perde arkasında şekillendiğini vurguladı. Ayrıca, bu durumun sadece futbolla sınırlı olmadığını, küresel ölçekte benzer süreçlerin yaşandığını ifade etti.

"DÜNYA KAOSA SÜRÜKLENİYOR"

Guardiola'nın konuyla ilgili sözleri şöyle:

"Bu bir sürpriz karar. Sebebini bilmediğim için doğru düzgün bir fikrim yok. Okumadım, bakmadım... Kararlar perde arkasında alınıyor. Dünyanın her yerinde olan bu. Bizim gördüğümüz şey aslında olmuyor, her şey hep perde arkasında gerçekleşiyor ve yüzlerini göremiyorsunuz. Son zamanlarda futbolda ve dünyadaki diğer konularda olan da bu.

Dünyada neler olduğunu görün, inanılmaz bir kaosa doğru gidiyoruz ve kimse parmağını kıpırdatmıyor. Dünya çökecek ve hala burada bir takımın veya diğerinin karanlık işlerinden bahsediyoruz. Bundan daha önemli şeyler var."