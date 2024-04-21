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Spor

Pep Guardiola: Bu maçın oynanmasına izin verilmesi kabul edilemez

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, FA Cup'ta Chelsea'yi 1-0'lık skorla eleyerek finale çıktıları maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

21 Nisan 2024 Pazar 01:40 - Güncelleme:
Pep Guardiola: Bu maçın oynanmasına izin verilmesi kabul edilemez
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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Chelsea'yi eleyerek FA Cup'ta finale çıktıkları maçın ardından konuştu.

Pep Guardiola yaptığı açıklamada, "Zihinsel olarak iyileşmek çok zor. Rodri'nin performansı, sakatlıktan dönen Walker'ın oyunu... Nasıl hayatta kaldıklarını anlamıyorum. Futbol oynamak istiyoruz, futbol oynamayı seviyoruz." dedi.

"MANU, PAZAR OYNAYACAK"

Maçı günüyle ilgili eleştirilerde bulunan Pep, "Neden pazar günü oynamadık? Chelsea, Manchester United ve Coventry, çarşamba günü maç oynamadı. Çok düşündüm bu konuyu. İki sene önce Çarşamba günü Dortmund, Cumartesi günü Liverpool maçımızın olduğunu hatırlıyorum. İlk yarıyı 3-0 önde kapattı Liverpool! Bizi adeta yok ettiler." ifadelerini kullandı.

"BU MAÇIN ERTELENMESİ LAZIMDI"

Fikstür yoğunluğuyla ilgili eleştirilerine devam eden İspanyol oyuncu, "Bu ülkenin özel olduğunu biliyorum ama bu oyuncuların sağlığı da önemli. Bugün nasıl hayatta kaldığımızı anlamıyorum. Bu maçın oynanmasına izin verilmesi kabul edilemez. Oyuncuların sağlığı açısından bu hiç normal değil. Real Madrid'e karşı tam 120 dakika oynadık. Bu kabul edilemez." açıklamasını yaptı.

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