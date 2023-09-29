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Spor

Pep Guardiola: Bu sorunu sadece futbolcular çözebilir

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, bu hafta Wolverhampton'a konuk olacak. Teknik direktör Pep Guardiola yaptığı basın toplantısında fikstür yoğunluğa değindi.

29 Eylül 2023 Cuma 21:51 - Güncelleme:
Pep Guardiola: Bu sorunu sadece futbolcular çözebilir
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Manchester City'nin, İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, Premier Lig'de konuk olacakları Wolverhampton maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sezonda oynanan maç sayılarının fazla olduğunu söyleyen Pep Guardiola, "Maç sayısının azaltılması fikri oyuncular açısından iyi olacaktır. Ama hiçbir şey değişmeyecek. Oyuncuların bir şeyler yapması gerekebilir, sonra belki bir şeyler olur. Oyuncular olmadan gösteri devam edemez, bu yüzden karar onlara kalmış." ifadelerini kullandı.

"ÇOK PARA KAZANIYORUZ"

Oyuncuların ve futbol içinde bulunan herkesin çok para kazandığını söyleyen Pep Guardiola, "Bu büyük bir iş. Büyük maaşları var. Bize çok para kazandığımız için şikayet etmememiz söylendi. Kalitenin korunması gerekiyor ama her şey ters gidiyor. İspanyol kadın takımı değişim istedi ve değişimi başardı. İşte bu işler böyle olur. Futbolcuların gelecek nesilleri korumak için hareket edip etmeyeceklerine karar vermeleri gerekiyor. Federasyonlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek." dedi ve şu cümlelerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Bazen bir futbolcu bir maçı kaçırdıktan sonra oynamadığından şikayet edebilir. Ancak geleceğin futbolcuları sezon başına 60 maç oynayarak böyle bir fikstürde oynayacaklar. Eğer oyuncular bir şeyi değiştirmek isterse futbolda bunu yapabilecek tek kişi onlar."

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