Pep Guardiola: Büyük hedefler için daha sağlam olmalıyız

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında Manchester City, deplasmanda Real Madrid'i 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, açıklamalarda bulundu.

"ŞU ANDA HAZIR DEĞİLİZ"

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Guardiola, "Henüz hazır değiliz. Şubat ayında daha iyi olacağız. Bu tür maçlarda daha önce buraya gelip çok daha iyi oynayıp kaybettiğimiz oldu. Oyuncular büyük çaba gösterdi ama geliştirmemiz gereken çok şey var." dedi.

"BÜYÜK HEDEFLER İÇİN SAĞLAM OLMALIYIZ"

Guardiola, takımın daha direkt oynamaya başlaması ve gençleşen kadronun doğal iniş–çıkışlar yaşamasının, maç hakimiyetini zaman zaman kaybettirdiğini belirtti:

"Topa sahip olmadığımız ve oyunu kontrol etmediğimiz anlarda kötü şeyler oluyor. Bu sezon bunu birkaç kez gördük. Büyük hedefler için daha sağlam olmalıyız."

"6 PUAN ALIRSAK İLK 8'DE OLACAĞIZ"

Tecrübeli çalıştırıcı yaptığı açıklamada "İlk 8 bizim elimizde. Önce Norveç'e gideceğiz, sonrasında da Galatasaray var. 6 puan alırsak, ilk 8'de olacağız." ifadelerini kullandı.