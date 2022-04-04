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Spor

Pep Guardiola: Çok fazla düşünüyorum ve aptalca taktikler buluyorum

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, Atletico Madrid maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

4 Nisan 2022 Pazartesi 19:06 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 19:06
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Pep Guardiola, Atletico Madrid ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik adam yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi maçlarından önce hep çok düşünüyorum. Bu yüzden çok iyi sonuçlar alıyorum. Hep aynı sistemle oynasaydım sıkıcı olurdu." dedi.

Her oyuncunun farklı bir stili olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "İnsanların Atletico ve Liverpool'a karşı aynı taktiği seçtiğimi düşünmesi çok hoş değil. Her oyuncu aynı değil. Birbirlerinden farklı stilleri var." ifadelerini kullandı.

Çok iyi düşünerek Atletico Madrid'e karşı iyi bir taktik bulacağını söyleyen Guardiola, "Çok fazla düşünüyorum ve aptalca taktikler buluyorum. Bugün bir ilham alacağım ve bu maç için inanılmaz bir taktik bulacağım." şeklinde konuştu.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City, Atletico Madrid ile 5 Nisan Salı günü karşı karşıya gelecek.

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