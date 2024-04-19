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Spor

Pep Guardiola: Cole Palmer Manchester City'den ayrılmak istiyordu

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Chelsea forması giyen eski oyuncuları Cole Palmer ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

19 Nisan 2024 Cuma 17:43 - Güncelleme:
Pep Guardiola: Cole Palmer Manchester City'den ayrılmak istiyordu
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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Chelsea ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

COLE PALMER İÇİN AÇIKLAMA

Guardiola, Chelsea forması giyen eski futbolcular Cole Palmer için gelen sorunun ardından, "Cole Palmer iki sezondur Manchester City'den ayrılmak istiyordu, kal dedim ama gitmek istedi. Ne yapabiliriz ki? Olağanüstü potansiyeli olan bir oyuncu. Ona hak ettiği süreyi veremedim ve şu anda Chelsea'de." ifadelerini kullandı.

Chelsea, yaz transfer döneminde 21 yaşındaki futbolcuyu Manchester City'den 47 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

BU SEZON PERFORMANSI

Chelsea forması altında başarılı bir grafik çizen Palmer, Londra temsilcisinde çıktığı 38 maçta 23 gol attı ve 13 asist yaptı.

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