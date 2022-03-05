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Spor

Pep Guardiola: Cristiano Ronaldo durdurulamaz bir oyuncu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Manchsester United maçı öncesi Cristiano Ronaldo'ya övgü dolu sözlerde bulundu.

5 Mart 2022 Cumartesi 18:27 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 18:27
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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Manchester United maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Guardiola yaptığı açıklamada, "Ronaldo durdurulamaz bir oyuncu. Onun topa yaklaşmasını önlemek için tempoyu artırmalı ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız." dedi.

"ONUN SEVİYESİ BELLİ"

Ronaldo'nun seviyesinin belli olduğunu belirten İspanyol teknik adam, "Onun seviyesi belli. Bunu, son oynadığımız maçta Ederson'un güçlükle çıkardığı gol pozisyonundan da anlayabiliriz. 1-0 öndeydik ve her şey yolundaydı. Onun yüzünden neredeyse 3 puanı kaybediyorduk." şeklinde konuştu.

"TAM BİR GOL MAKİNESİ"

Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca, "Ronaldo'yu kontrol etmemiz gerekiyor. Tam bir gol makinesi, psikolojik olarak da her zaman çok güçlü. Ronaldo baskıyla sorunsuz bir şekilde başa çıkabilen bir isim." ifadelerini kullandı.

Manchester City 6 Mart Pazar günü sahasında Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

Cristiano Ronaldo, bu sezon Manchester United ile çıktığı 30 maçta, 15 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.

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