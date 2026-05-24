  • Pep Guardiola döneminin son maçı mağlubiyetle bitti
Pep Guardiola döneminin son maçı mağlubiyetle bitti

Aston Villa, Premier Lig'in son haftasında deplasmanda Manchester City'yi 2-1 mağlup etti. Etihad'daki mücadele, 10 yıllık dönemin ardından kulübe veda eden Pep Guardiola'nın son maçı olarak kayıtlara geçti.

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Manchester City, sahasında Aston Villa'yı konuk etti. Manchester City, Etihad'daki maçı 2-1'lik skorla kaybetti.

Manchester City, 23. dakikada Antoine Semenyo ile 1-0 öne geçti.

Aston Villa, Ollie Watkins'in 47 ve 61. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola ile birlikte Bernardo Silva ve John Stones son maçlarına çıktı. Ederson, İlkay Gündoğan ve Fernandinho; eski takım arkadaşlarına destek olmak için mücadeleyi tribünden takip etti.

10 yıllık Manchester City kariyerine nokta koyan teknik direktör Pep Guardiola, 593 maçla kulüp tarihinin en çok maça çıkan teknik direktörü oldu.

Bu sonucun ardından Manchester City, 78 puanla sezonu ikinci sırada tamamladı. Aston Villa, ligde dördüncü sırada yer aldı ve sezonu 65 puanla noktaladı.

