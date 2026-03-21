  • Pep Guardiola: Dünyada neler olup bittiğine bakın, inanılmaz bir kaos içindeyiz
Pep Guardiola: Dünyada neler olup bittiğine bakın, inanılmaz bir kaos içindeyiz

İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

AA21 Mart 2026 Cumartesi 12:42
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, dünyanın kaos içinde olduğunu ancak buna rağmen kimsenin harekete geçmediğini ifade etti.

Pazar günü oynanacak İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) finali öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Guardiola, bir muhabirin Arsenal maçıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Guardiola, "Dünyada neler olup bittiğine bakın, inanılmaz bir kaos içindeyiz ve kimse parmağını bile kıpırdatmıyor. Her şey perde arkasında gerçekleşiyor. Dünya çökecek ve biz hala bir tarafın ya da diğer tarafın karanlık sanatlarından bahsediyoruz. Bundan daha önemli şeyler var." şeklinde konuştu.

Arsenal ile Manchester City arasındaki final, pazar günü saat 19.30'da Wembley Stadı'nda oynanacak.

