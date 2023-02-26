İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2023 Pazar / 6 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8774
  • EURO
    19,9124
  • ALTIN
    1099.08
  • BIST100
    5058.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pep Guardiola: Erling Haaland, Lionel Messi gibi olamıyor
Spor

Pep Guardiola: Erling Haaland, Lionel Messi gibi olamıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, Erling Haaland hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

26 Şubat 2023 Pazar 18:00 - Güncelleme:
Pep Guardiola: Erling Haaland, Lionel Messi gibi olamıyor
ABONE OL

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, takımın yıldızı Erling Haaland'ı Lionel Messi ile karşılaştırdı.

"MESSI GİBİ OLAMIYOR"

Norveçli forveti; Lionel Messi ile kıyaslayan Guardiola, "Haaland'ın gol atmak için takıma ihtiyacı var. O topu aldığında Messi gibi 3-5 kişiyi çalımlayıp gol atamıyor." dedi.

BİR REKOR DAHA KIRDI

Rekorların adamı Norveçli yıldız Erling Haaland, bir rekor daha kırdı. Manchester City'nin Bournemouth ile oynadığı karşılaşmada gol atan Haaland, kulüp tarihinin bir sezonda en çok gol atan futbolcusu oldu.

Premier Lig'de 27. golünü kaydeden genç süperstar, Sergio Agüero'nun 26 gollük sezonunu şimdiden geride bıraktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.