İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2024 Salı / 23 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2674
  • EURO
    36,8683
  • ALTIN
    2961.75
  • BIST100
    9672.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pep Guardiola: Everton bizim için en ideal rakip değil
Spor

Pep Guardiola: Everton bizim için en ideal rakip değil

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Premier Lig'in 18. haftasında oynanacak Everton maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

24 Aralık 2024 Salı 18:51 - Güncelleme:
Pep Guardiola: Everton bizim için en ideal rakip değil
ABONE OL

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Premier Lig'in 18. haftasında 26 Aralık Perşembe günü oynanacak Everton maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Guardiola, Everton'ın form grafiğine dikkat çekerek, şu anda City için en ideal rakip olmadığını belirtti:

"Bu ideal bir rakip değil. Her şey bize, en iyi formumuza ne kadar çabuk döneceğimize bağlı. Bu zaman alacaktır. Mümkün olduğunca çabuk sonuç almalıyız. Everton'la oynuyoruz, şu anda yükselişteler, sonuçları ve performansları bunu doğruluyor."

TAKIMLARIN FORM DURUMLARI

Premier Lig'te karşılaşacak iki ekipte Everton son 5 maçında 3 beraberlik 1 galibiyet 1 yenilgi alırken Manchester City, 3 yenilgi 1 beraberlik ve 1 galilibyet aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.