Pep Guardiola: Everton bizim için en ideal rakip değil

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Premier Lig'in 18. haftasında 26 Aralık Perşembe günü oynanacak Everton maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Guardiola, Everton'ın form grafiğine dikkat çekerek, şu anda City için en ideal rakip olmadığını belirtti:

"Bu ideal bir rakip değil. Her şey bize, en iyi formumuza ne kadar çabuk döneceğimize bağlı. Bu zaman alacaktır. Mümkün olduğunca çabuk sonuç almalıyız. Everton'la oynuyoruz, şu anda yükselişteler, sonuçları ve performansları bunu doğruluyor."

TAKIMLARIN FORM DURUMLARI

Premier Lig'te karşılaşacak iki ekipte Everton son 5 maçında 3 beraberlik 1 galibiyet 1 yenilgi alırken Manchester City, 3 yenilgi 1 beraberlik ve 1 galilibyet aldı.