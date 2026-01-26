İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2026 Pazartesi / 8 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4077
  • EURO
    51,5118
  • ALTIN
    7035.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pep Guardiola: Galatasaray'ı yenmek zorundayız
Spor

Pep Guardiola: Galatasaray'ı yenmek zorundayız

Pep Guardiola, Manchester City'nin Galatasaray ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi taraftar desteğine vurgu yaptı. Guardiola, önemli eksiklere rağmen “Galatasaray'ı yenmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ26 Ocak 2026 Pazartesi 01:55 - Güncelleme:
Pep Guardiola: Galatasaray'ı yenmek zorundayız
ABONE OL

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Galatasaray ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Guardiola, karşılaşmada taraftar desteğinin belirleyici olacağını vurgulayarak, "Galatasaray maçında taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Guehi oynayamaz, Semenyo oynayamaz, Rodri oynayamaz. Nico hazır değil. Savinho hazır değil. Stones hazır değil. Uzun bir liste var ancak umarım tribünlerimiz bize güç verir." ifadelerini kullandı.

"İLK 8 İÇİNDE OLMAK ZORUNDAYIZ"

Şampiyonlar Ligi hedeflerine de değinen Guardiola "Şampiyonlar Ligi'nde devam edeceğiz. Geçen sezon Club Brugge ile oynuyorduk ve kaybetseydik eleniyorduk. Bu kez bu olmayacak. Elbette ilk 8 içinde olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"GALATASARAY'I YENMEK ZORUNDAYIZ"

İspanyol teknik adam, "Galatasaray'ı yenmek zorundayız ve neler olacağını göreceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

DEV MAÇ ÇARŞAMBA GECESİ

Manchester City ile Galatasaray, 28 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'te Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.