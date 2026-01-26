Pep Guardiola: Galatasaray'ı yenmek zorundayız

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Galatasaray ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Guardiola, karşılaşmada taraftar desteğinin belirleyici olacağını vurgulayarak, "Galatasaray maçında taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Guehi oynayamaz, Semenyo oynayamaz, Rodri oynayamaz. Nico hazır değil. Savinho hazır değil. Stones hazır değil. Uzun bir liste var ancak umarım tribünlerimiz bize güç verir." ifadelerini kullandı.

"İLK 8 İÇİNDE OLMAK ZORUNDAYIZ"

Şampiyonlar Ligi hedeflerine de değinen Guardiola "Şampiyonlar Ligi'nde devam edeceğiz. Geçen sezon Club Brugge ile oynuyorduk ve kaybetseydik eleniyorduk. Bu kez bu olmayacak. Elbette ilk 8 içinde olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"GALATASARAY'I YENMEK ZORUNDAYIZ"

İspanyol teknik adam, "Galatasaray'ı yenmek zorundayız ve neler olacağını göreceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

DEV MAÇ ÇARŞAMBA GECESİ

Manchester City ile Galatasaray, 28 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'te Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.