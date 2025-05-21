İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'dan sürpriz bir çıkış geldi.

Başarılı teknik adam, "Yönetime gelecek sezon geniş bir kadro istemediğimi söyledim. 5-6 oyuncuyu tribüne göndermek istemiyorum. Eğer bu sağlanmazsa Manchester City'de kalmam." ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Guardiola, "Oyuncuları tribüne gönderip oynatmamak benim ruhuma aykırı. Bu sezon bu durum oluştu çünkü sakat oyuncularımız vardı ve dört oyuncu daha aldık. Ama oyuncularımız artık geri döndü. Gelecek sezon böyle olamaz." sözlerini sarf etti.

Guardiola, son olarak, "Bir menajer olarak 24 oyuncu ile antrenman yapamam. Seçim yaptığımda 5-6 oyuncu Manchester'da kalıyor ve oynamıyor. Gelecek sezon bu olmayacak. Kulübe bunu istemediğimi söyledim." diye konuştu.

İngiltere Premier Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Manchester City'de yaz transfer döneminde kadroda önemli değişikliklerin olması bekleniyor.