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Spor

Pep Guardiola: Geri adım atmayacağım daha da fazlasını yapacağım

Deplasmanda Brighton'a 2-1'lik skorla mağlup olan Manchester City'nin teknik direktör Pep Guardiola maçın ardından açıklamalarda bulundu.

10 Kasım 2024 Pazar 10:43 - Güncelleme:
Pep Guardiola: Geri adım atmayacağım daha da fazlasını yapacağım
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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, maçın ardından Sky Sports'a maçı değerlendirdi.

"HOŞ GELDİNİZ!"

Üst üste gelen mağlubiyetleri değerlendiren Pep Guardiola, "Hoş geldiniz! Her zaman hayatta bir ilk vardır. Belki de 7 yılda kazanılan 6 şampiyonluktan sonra bir yıl başka takım şampiyonluk yaşamalı. Bu durum benim için bir zorluk. Zorlukları severim. Geri adım atmayacağım. Şimdi daha da fazlasını yapacağım." dedi.

Manchester City'nin kaptanlarından İlkay Gündoğan, "İlk yarı çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Birçok pozisyona girdik ama rakibimiz engelledi. Burada oynamak hiçbir zaman kolay olmadı. İlk yarı dominant oynayınca özgüvenimiz yükseldi. Ama sonuç üzücü. Böyle durumlarda her zaman açık iletişim kurmalıyız. Nedenleri araştırmalıyız. Sorumlulukları üstümüze alıp, bireysel ve takım olarak bu durumun üstünden gelmeliyiz." şeklinde konuştu.

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