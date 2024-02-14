Pep Guardiola: Gidin bunu Galatasaray'a sorun

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Kopenhag'ı deplasmanda 3-1 yendikleri UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının ardından Galatasaray örneği verdi. İşte Guardiola'nın sözleri...

"GİDİN GALATASARAY'A SORUN"

"Kopenhag gerçekten çok zor bir takım. İnsanlar, Kopenhag'ı yenmenin kolay olduğunu söylüyorlar ama öyle değil. Kopenhag'ın ne kadar zorlu bir rakip olduğunu Galatasaray'a, Bayern Münih'e ve Manchester United'a sorun."

"GERÇEKTEN ÇOK İYİ OYNADIK"

"Kopenhag gerçekten çok iyi bir rakip. Biz gerçekten çok iyi futbol oynadık."

"DOĞRU KARAKTERLE OYNADIK"

"Benim işim futbolcuları uyarmak ve onlara ihtiyacımız olan şeyleri söylemek. Oyuncularım da bunu hissettiler ve gösterdiler. Doğru karakter ve sabırla oynadık. Herkes en üst seviyedeydi."

"BU OLMAZSA OLMAZ!"

"Doğru oyunu, doğru karakteri ve doğru sabrı göstermezseniz Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya gelemezsiniz. Umarım rövanş maçından da istediğimiz sonucu alır ve çeyrek finale ulaşırız."

RÖVANŞ MAÇI 6 MART'TA

Manchester City ile Kopenhag, 6 Mart günü TSİ 23.00'te rövanş maçında İngiltere'de karşılaşacak ve kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.