Pep Guardiola: Her şey mümkün olabilir

Pep Guardiola, Manchester City ile Real Madrid arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Guardiola, ilk maçta alınan farklı mağlubiyetin ardından tur şanslarının zor olduğunu kabul ederek, "Bu seviyede geri dönüş yapmak için neredeyse kusursuz bir maç oynamamız gerekiyor. Real Madrid gibi bir rakibe karşı hem hücumda hem savunmada çok iyi olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, takımın buna rağmen inancını kaybetmediğini belirterek futbolun sürprizlere açık olduğunu söyledi. Guardiola, "Oyuncuların inancı var. Böyle maçlarda taraftarımızın desteğiyle her şey mümkün olabilir." dedi.

İspanyol teknik direktör ayrıca Real Madrid'e duyduğu saygıyı vurgulayarak, güçlü rakiplere karşı disiplinli bir oyun sergilemeleri gerektiğini ifade etti. Guardiola, rövanş maçında hem savunma güvenliğini korumaları hem de gol bulmaları gerektiğini dile getirdi.