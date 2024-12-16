Pep Guardiola için işler pek de iyi gitmiyor!

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Manchester United ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta Manchester United 88 ve 90. dakikalarda bulduğu iki golle derbiyi 2-1'lik skorla kazandı.

Bu sonuçla birlikte Manchester City, son 7 lig maçında sadece 1 galibiyet elde etmiş oldu(5M 1B).

Maçın ardından konuşan Man City teknik direktörü Pep Guardiola, duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Çözümü henüz bulamadığını dile getiren Guardiola, iki sezonda bu kadar maç kaybetmediklerini vurguladı.

"YETERİNCE İYİ DEĞİLİM"

United derbisi sonrası konuşan Guardiola, "Ben yeterince iyi değilim. Patron benim. Ben menajerim. Çözümler bulmak zorundayım ve şu ana kadar bulamadım. Gerçek bu. Söyleyecek başka bir şey yok. Savunmam yok. Sonuçlar iyi değil, oyun olağanüstü değildi.

Durumu biliyorum, anlıyorum ama gerçek şu ki, oyuncularım böyle durumların olabileceğini bilmeleri gerekiyor. Ceza sahası içinde dikkatli olmalılar. Bu sadece penaltıyı yaptıran Matheus Nunes ile ilgili değil, bek pozisyonunda gerçekten iyi oynadı. Ama mesele bu değil, daha iyi oynamalıyız. Bir şekilde kazanmak, elimizden gelenin en iyisini yapmamıza yardımcı olacak ama şu anda bu olmuyor.

Öğrenmemin yolu, çalışmaya devam etmek. Manchester United, kazanmak için inanılmaz derecede ısrarcıydı. İki sezondur sekiz maç kaybetmedik. Bunu savunamayız.

Bu yıl maalesef birçok kez hatalar yaparak maç kaybettik. Birçok şeyi elimizden kaçırdık. Oynama şeklimiz hiç hoş değil. Önceden çok akıcıydı, şimdi farklı nedenlerle mücadele ediyoruz. Çok fazla mağlubiyet aldık. Her şeyimizi ortaya koyduk ve oyun neredeyse tıkandı. İlk yarıda daha fazla topa sahip oldular ama özel bir şey yoktu. İki gol yedik, çok zordu. Olan oldu. Ne diyebilirim ki? Şu ya da bu oyuncuyu suçlayamayız, mesele o değil. Bu sezon, zor bir sezon. En iyi oyunumuzu oynamadık. En iyi halimizde değiliz ve biraz mücadele ediyoruz.

Bence dokuz yıl içinde aldığımız en zor yenilgi bu değildi. Şampiyonlar Ligi yenilgileri daha zor. Ama şu anda moralimizi düzeltmek için sonuçlara ihtiyacımız var. Durum gittikçe kötüleşiyor. Bir çözüm bulmak zorundayım. Şu ana kadar bulamadım ve gerçek de bu." şeklinde konuştu.