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Spor

Pep Guardiola: İlkay Gündoğan'ın bizimle kalmasını istiyorum

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, İlkay Gündoğan hakkında açıklamalarda bulundu.

20 Mayıs 2022 Cuma 18:25 - Güncelleme:
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Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, takımdan ayrılacağı konuşulan İlkay Gündoğan için konuştu.

Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada, tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılmasını istemediğini söyledi.

"BİZİMLE KALSIN İSTİYORUM"

İlkay'ın takımda kalmasını istediğini söyleyen Guardiola, "Bana şahsen sorarsanız, İlkay Gündoğan'ın bizimle kalmasını istiyorum. Burada olamayacağını düşünen kimse yoktur." dedi.

İspanyol teknik adam ayrıca, "Biz kulüp olarak İlkay'ın ayrılmak isteyip istemediğini bilemeyiz." ifadelerini kullandı.

Başarılı oyuncu, bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 42 maçta 8 gol ve 7 asist yaptı.

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