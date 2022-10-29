Pep Guardiola: Kevin de Bruyne ile birlikte uyumak dışında her şeyi yaptık

Pep Guardiola, Manchester City'nin Leicester Cİty'yi 1-0 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

İspanyol teknik adam maça damgasını vuran Kevin de Bruyne'nin performansını 'muhteşem' olarak nitelendirdi.

Pep Guardiola yaptığı açıklamada, "Kevin de Bruyne ile 7 sezon geçirdik. Birlikte uyumak dışında her şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.

Deneyimli çalıştırıcı, "De Bruyne geri döndü. Son maçlarda iyi oynamıyordu ama bu maç harikaydı." dedi.

Guardiola ayrıca, "O da biliyor. De Bruyne, dinamiğe ve özgür olmaya ihtiyacı olan bir oyuncu. Ancak 4 oyuncu arka beşe yakınken bu zor. Olağanüstü bir ekibimiz var. Sabırlı olmanız gerekiyor. Son bölümde ritmimiz düştü ve biraz acı çektik." ifadelerini kullandı.