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Spor

Pep Guardiola, Kevin De Bruyne ile yaşadıkları tartışmayı anlattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola, Kevin De Bruyne ile yaşadıkları tartışmayı anlattı.

20 Mayıs 2023 Cumartesi 10:26 - Güncelleme:
Pep Guardiola, Kevin De Bruyne ile yaşadıkları tartışmayı anlattı
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Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City yarı final rövanş maçında Real Madrid'i 4-0 yenerek finale yükseldi. İngiliz temsilcisi, Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile finalde eşleşti.

Maçın oynandığı esnada Kevin De Bruyne ve Pep Guardiola arasında yaşananlar gündem oldu. Bir pozisyonun ardından Belçikalı oyuncu Guardiola'ya sinirlenerek bağırdı.

Katalan menajer, Premier Lig'de Chelsea ile oynayacakları maç öncesinde basın karşısında geçti ve soruları yanıtladı. Kevin De Bruyne ile yaşadıkları hakkında konuşan Guardiola, "Kevin'in verdiği reaksiyonu seviyorum. Biz birbirimize bağırıyoruz. Bunu sevdim. Bazen daha da sert oluyor, bu enerjiyi seviyorum. Bu ilk kez yaşanmıyor, bir de antrenmanda görseniz. Antrenmanda da bana bağırıyor. Buna ihtiyacımız var" dedi.

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