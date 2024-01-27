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Spor

Pep Guardiola: Klopp'u özleyeceğim

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, sezon sonunda Liverpool'daki görevinden ayrılacak Jürgen Klopp için samimi açıklamalarda bulundu.

27 Ocak 2024 Cumartesi 11:14 - Güncelleme:
Pep Guardiola: Klopp'u özleyeceğim
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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool'dan sezon sonu ayrılma kararı alan Jürgen Klopp'la ilgili açıklamalarda bulundu.

"ONU ÖZLEYECEĞİM"

Guardiola, Klopp'un bırakma kararına "Biraz" şaşırdığını belirterek, "O kesinlikle inanılmaz bir menajer. Aynı zamanda inanılmaz bir insan. Sezon sonunda, o ayrıldığında bizim de bir parçamızın ayrılacağını hissediyorum. Liverpool, bu yıllarda bizim en büyük rakibimiz oldu. Şahsen, Dortmund'da ve burada yaptıklarıyla benim en büyük rakibim oldu. Bu yüzden onu özleyeceğim." dedi.

Klopp'un, "Enerjim bitti" sözlerini de değinen Guardiola, "Tüm menajerler yorgun hissediyor. Onca yıl ve aynı yerde geçen çok uzun yıllar. Bunu anlıyorum. Barcelona'da bunu hissettim, bu yüzden onu dinlediğimde ne demek istediğini anladım." şeklinde konuştu.

"DAHA İYİ UYUYACAĞIM"

Kendi geleceğiyle ilgili konuşan başarılı teknik adam, "Ben iyiyim. Bunu bir yıl daha yapmak ve belki de sözleşmemi uzatmak istiyorum" sözlerini sarf etti.

53 yaşındaki teknik adam, Klopp'la ilgili son olarak Alman teknik adam olmadan Liverpool'a karşı oynayacak olmaktan memnun olacağını söyledi. Guardiola, "Gerçekten memnunum çünkü onsuz Liverpool'a karşı oynamadan önceki gecelerde biraz daha iyi uyuyacağım" sözlerini sarf etti.

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