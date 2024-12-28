Pep Guardiola: Kötü gidişatın sebebi sakatlık

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Pep Guardiola yaptığı açıklamada, "Er ya da geç eski formumuza kavuşacağız. Bu kötü gidişat sayesinde daha önce neler başardığımızın farkına vardık." dedi.

"SAKATLIKLAR BİZİ ZORLADI"

Sakatlıkların performanslarını etkilediğini söyleyen Pep, "Kaç yıldır inanılmaz derecede istikrarlı gidiyorduk. Hafif bir düşüş olmasını bekliyorduk ama bu şekilde değil. Bu kötü performansın sebebi 7-8 önemli oyuncumuzun aynı anda sakatlanması." diye konuştu.