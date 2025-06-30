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Spor

Pep Guardiola, Kulüpler Dünya Kupası'nı eleştirdi

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın teknik direktörler için büyük bir yük olduğunu savundu.

HABER MERKEZİ30 Haziran 2025 Pazartesi 12:09 - Güncelleme:
Pep Guardiola, Kulüpler Dünya Kupası'nı eleştirdi
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası, futbolun önde gelen teknik direktörlerinden gelen tepkilerle gündemde. Jürgen Klopp'un "futbolun gördüğü en kötü fikir" şeklindeki çıkışının ardından Pep Guardiola da eleştirilere katıldı. Manchester City Teknik Direktörü, "Klopp'un duruşunu anlıyorum ve destekliyorum. Bu takvimi biz hazırlamıyoruz, ama yükünü biz taşıyoruz," ifadelerini kullandı.

Guardiola, fikstür yoğunluğunun oyuncular üzerindeki etkisini vurgulayarak, "İki ay hazırlanmak isterdim ama bu bizim gerçekliğimiz. Belki Kasım'da tamamen tükenmiş olacağız," dedi. Ayrıca, Klopp'la birlikte daha oyuncu dostu bir takvim için mücadele ettiklerini ve dinlenen oyuncularla futbolun kalitesinin artacağını belirtti.

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