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Spor

Pep Guardiola: Messi'nin kariyerini Barcelona'da bitirmesini istiyorum

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, transfer gündeminin bir numaralı ismi Lionel Messi'nin sorulması üzerine ilginç bir cevap verdi. Pep, 'Messi'nin kariyerini Barcelona'da bitirmesini istiyorum.' dedi.

20 Kasım 2020 Cuma 23:09 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 23:09
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Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi'nin transferi için cevap verdi.

Yeni sözleşme imzalamasının ardından Messi'yi de transfer etme ihtimali olduğu belirtilen Pep, "Messi, Barcelona'nın oyuncusu ve Barcelona'ya büyük minnettarlığım var. Bana her şeyi verdiler. Messi'nin kariyerini orada bitirmesini istiyorum. Barcelona taraftarı olarak, orada bitirmesini isterim. Ancak bu yıl kontratı bitiyor, sonrasında ne olacağını göreceğiz. Şu anda Barcelona'nın oyuncusu ve transfer penceresi haziran, temmuz ayına kadar açılmayacak." dedi.

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