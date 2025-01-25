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Spor

Pep Guardiola: Mourinho'yu çok iyi anlıyorum

Manchester City'de bu sezon oldukça altında kalan Pep Guardiola, Chelsea maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 54 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, açıklamasında Jose Mourinho'dan da bahsetti.

Haber Merkezi25 Ocak 2025 Cumartesi 12:08 - Güncelleme:
Pep Guardiola: Mourinho'yu çok iyi anlıyorum
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Manchester City'de bu sezon oldukça altında kalan Pep Guardiola, Chelsea maçı öncesi verdiği cevapla dikkat çekti.

Başarılı teknik adam, "Sizin için bu sezon ligi ilk 4'te bitirmek şampiyonlukla aynı mı?" sorusunun ardından, "Evet! Eşdeğer mi, hayır! Jose Mourinho, Manchester United'da ligi ikinci sırada bitirmesinin kariyerinin en büyük başarısı olduğunu söylemişti. Şimdi onu çok iyi anlıyorum." yanıtını verdi.

Manchester City, ligde bu sezon 22 maçta topladığı 38 puanla 5. sırada yer alıyor. Pep Guardiola'nın ekibi, bugün (cumartesi) sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.

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