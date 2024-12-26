Pep Guardiola: Olmuyor, artık kazanamıyoruz

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 1-1 biten Everton maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Oyunu beğendiğini söyleyen Guardiola, "İlk yarı harikaydı, ikinci yarının ilk 10, 15 dakikası gerçekten çok iyiydi. İlk geldiklerinde bir gol attılar. Tabii ki maçın sonunda yenilgiye uğrayabilirdik. Ancak sonucu analiz ettiğinizde, elbette mutlu değiliz, ancak performans ve yaptıklarımız, çocuklar yine içinde bulunduğumuz durumla harikaydı. Elbette ihtiyacımız olan golleri atamadık..." dedi.

Sonucu alamadıkları için üzgün olduklarını söyleyen Guardiola, "Futbol kazanmakla ilgilidir, futbol gol atmak ve gol yememekle ilgilidir. Biz bunu her zaman başardık ama bu sezon ya da son bir, bir buçuk aydır bunu yapamıyoruz." ifadelerini kullandı.