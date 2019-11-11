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Pep Guardiola penaltı sorusu üzerine çılgına döndü: Gidin hakemlere sorun, VAR'daki adama sorun

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında deplasmanda Liverpool'a 3-1 mağlup olan Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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"OYUNDAN ÖTÜRÜ GURURLUYUM"

Premier Lig'de neden şampiyon olduklarını bugün gösterdiklerini söyleyen Guardiola, "Bugün, bu ligde neden şampiyon olduğumuzu gösterdik. Takımımla gurur duyuyorum. Avrupa'nın en güçlü takımına karşı oynadığımız oyun nedeniyle gururluyum." ifadelerini kullandı.

"POZİSYONLARI HAKEME SORUN"

Performanslarının çok iyi olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Gidin hakemlere pozisyonları sorun, bana sormayın. Mike Riley ve VAR'daki adama sorun. Ben performansımızı konuşacağım, çok iyiydi. Oynadığımız en iyi oyunlardan biriydi." diye konuştu.

"SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ"

Takım halinde sonuna kadar savaşacaklarını vurgulayan Pep, "Biz hep uğraşacağız, hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz, üst üste şampiyonluklar almamızın nedeni de bu. Sonuna kadar savaşacağız." dedi.

"ŞAMPİYON OLMUŞ BİR TAKIM GİBİ OYNADIK"

Son olarak bir şampiyon gibi oynadıklarının altını çizen başarılı teknik direktör, "Üst üste 2 sezon şampiyon olmuş takım gibi oynadık bugün. Liverpool'un da ne kadar iyi olduğunu inkar edemeyiz. Şampiyonlar Ligi'ndeki maça yakındı. Biz hep uğraşacağız, hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz, üst üste şampiyonluklar almamızın nedeni de bu. Sonuna kadar savaşacağız. Şu anda önümüzde şampiyonluk şansı daha yüksek olan 3 takım var ancak biz uğraşacağız. Futbolda her zaman kazanamazsın ama ben takımımın bu stattaki oyunundan gururluyum. Ben bir sihirbaz değilim, geleceği göremem. Önümüzde Chelsea maçı var, onu kazanmaya uğraşacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

(Sporx)

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