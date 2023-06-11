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Spor

Pep Guardiola rekor kırdı

Inter'i 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, yeni bir rekora imza attı.

11 Haziran 2023 Pazar 09:34 - Güncelleme:
Pep Guardiola rekor kırdı
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İngiliz futboluna son yıllarda kazandığı başarılarla damga vuran Manchester City, Federasyon Kupası'nın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de kazanarak tarihi bir rekor kırdı.

Premier Lig'de son 6 yılın 5'inde şampiyonluk ipini göğüsleyen Manchester City, Federasyon Kupası zaferiyle de İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın teknik direktörlük yaptığı yedi yıllık dönemde 21 yerel kupanın 11'ini kazandı.

Bu sezon Premier Lig ve Federasyon Kupası'na İstanbul'un ev sahipliği yaptığı finalde Inter'i 1-0 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de ekleyen Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, tarihi bir başarıya imza attı.

Favori olarak geldiği İstanbul'dan kupayla ayrılan Manchester ekibi, 24 yıl sonra İngiliz futbolunda "üçleme" (treble) yapmayı başaran ikinci kulüp oldu.

Manchester United, "Sir" unvanlı Alex Ferguson'un çalıştırdığı 1999'da Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni aynı yıl kazanarak İngiliz futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirmişti.

"KOLEKSİYONER" GUARDİOLA'DAN İSTANBUL'DA YENİ REKOR

Manchester City ile üç kupayı da kazanan 52 yaşındaki Pep Guardiola, bunu iki kez başaran ilk teknik adam olarak tarihe geçti.

Guardiola, Barcelona'yı çalıştırdığı 2009 yılında LaLiga, İspanya Kral Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olarak "üçleme" yapmıştı.

Avrupa futbolunu o dönemde domine eden Katalan temsilcisi, üç kupanın yanı sıra İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da müzesine götürmüştü.

GUARDİOLA'NIN ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kariyerinde üçüncü kez Şampiyonlar Ligi kupası sevinci yaşadı.

Deneyimli teknik adam, Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde 2008-2009 ve 2010-2011 sezonlarında Avrupa'nın 1 numaralı kupasında şampiyonluğa uzanmıştı.

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