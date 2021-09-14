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Spor

Pep Guardiola: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için elimden geleni yapacağım

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City Menajeri Pep Guardiola, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için elinden geleni yapacağını belirtti.

14 Eylül 2021 Salı 18:16 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 18:16
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Manchester City Menajeri Pep Guardiola, yıllardır peşinden koştuğu ve geçen sezon finalde kaybettiği Şampiyonlar Ligi kupasını bu sezon getirmek için istekli olduğunu söyledi.

Bu sezon zafere gitmeleri gerektiğini kaydeden İspanyol hoca, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmam gerekiyor, insanlar doğru söylüyor. Her sezon aynı. Eğer kazanırsak, kulüp için mutlu olacağım. Ondan sonra insanlar benim yaptığım işi derinlemesine analiz edebilir. Ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve insanlar da benim yaptığım içi değerlendirecek, aynı benim oyuncularımı değerlendirdiğim gibi. Son 5 yılda inanılmaz iş başardılar." dedi.

RB Leipzig ile oynayacakları ilk maç sorulan Guardiola, "İlk maça çıkacağız, önce gruptan çıkmalıyız. Her sezon öncesi favori olup olmadığımız soruluyor, şu anda tahmin edilecek bir şey yok. Çok fazla güçlü takım var, grubumuz da zorlu" ifadelerini kullandı.

Manchester City, Club Brugge, PSG ve RB Leipzig ile aynı grupta yer alıyor.

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