Pep Guardiola: Şampiyonluk artık bizim elimizde değil

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında deplasmanda Everton ile 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Sky Sports'a konuşan Guardiola, karşılaşmayı genel hatlarıyla değerlendirdi.

"İLK YARI OLAĞANÜSTÜYDÜ"

İspanyol teknik adam, ilk yarı performansından memnun olduğunu belirterek, "Gerçekten çok iyi bir performans sergiledik. İlk yarıda olağanüstü oynadık. Onların fizikselliği karşısında oynamak çok zordu" ifadelerini kullandı.

"ÇOK AGRESİFLERDİ"

İkinci yarıda rakibin oyuna ortak olduğunu vurgulayan Guardiola, "İkinci yarıda seviyelerini yükselttiler. Biz de aynı kontrolü sağlayamadık ve golü yedik. Sonrasında geri geldiler ve tam anlamıyla İngiliz tarzı bir maç oldu; ikili mücadelelerde oldukça agresiflerdi" dedi.

"İŞ BİTENE KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Rakibin savunma anlayışına da değinen deneyimli çalıştırıcı, "Kolay değil çünkü savunmada çok iyi oynuyorlar, 10 kişiyle geride kalıyorlar ve Beto ile Kiernan Dewsbury-Hall üzerinden geçiş oyunları oynuyorlar" şeklinde konuştu.

Aldıkları sonucun önemine değinen Guardiola, "Bir puanı aldık ve iş bitene kadar devam edeceğiz. Everton deplasmanı her zaman zordur. Onların sakinliği ve agresifliği için de kendilerine kredi veriyorum" ifadelerini kullandı.

"ARTIK BİZİM ELİMİZDE DEĞİL"

Şampiyonluk yarışına da değinen Guardiola, "Bu sonuç mağlubiyetten daha iyi. Kazanmak için oynadık, bu da takımın karakterini gösteriyor. Ancak artık bizim elimizde değil. Önceden bizim elimizdeydi, şimdi değil" dedi.

"BENZER BİR SENARYO OLACAKTIR"

Kalan fikstüre dikkat çeken başarılı teknik adam, "Premier League'de kalan dört maçımızda işimizi yapmak zorundayız. Brentford maçında da benzer bir senaryo olacaktır. Neler olacağını göreceğiz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

KEANE – DOKU POZİSYONU

Guardiola, Michael Keane'in Jeremy Doku'ya yaptığı müdahaleye ilişkin ise kısa bir cevap vererek, "Tamam. Yorumcularınız bunu konuşabilir" değerlendirmesinde bulundu.