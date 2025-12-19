İSTANBUL 14°C / 7°C
Spor

Pep Guardiola: Şampiyonluk için gereken seviyede değiliz

Pep Guardiola, West Ham maçı öncesinde Manchester City'nin mevcut durumunu değerlendirirken, alınan sonuçlara rağmen takımın henüz şampiyonluk seviyesinde olmadığını vurguladı. İ

19 Aralık 2025 Cuma 17:55
Pep Guardiola: Şampiyonluk için gereken seviyede değiliz
ABONE OL

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, takımının mevcut durumuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 20 Aralık Cumartesi günü oynanacak West Ham maçı öncesi konuşan İspanyol çalıştırıcı, City'nin henüz şampiyonluk mücadelesi verecek seviyede olmadığını söyledi.

"MAÇA HAZIRIZ"

Rakiplerinin son haftalarda zorlu maçlar oynadığını vurgulayan Guardiola, "West Ham en iyi döneminde olmayabilir ama Old Trafford'da puan aldılar, Brighton deplasmanından beraberlikle döndüler. Aston Villa'ya da ancak maçın sonunda kaybettiler. Üst düzey oyuncuları var ve biz bu maça hazırız" dedi.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN GEREKEN SEVİYEDE DEĞİLİZ"

Takımının genel performansını da değerlendiren Guardiola, sonuçlara rağmen gelişmesi gereken birçok alan bulunduğunu ifade etti:

"Bazı sonuçlar aldık ama oyunumuzda çok şey geliştirmemiz gerekiyor. Bizi ayakta tutan şey, bu takımın inanılmaz mentalitesi ve sahadaki özverisi. Ancak şu an, şampiyonluk için gereken seviyede değiliz."

Popüler Haberler
