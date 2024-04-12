İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2024 Cuma / 4 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3658
  • EURO
    34,4502
  • ALTIN
    2508.34
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pep Guardiola: Savunmacılarımızın sakatlıkları belimizi büktü
Spor

Pep Guardiola: Savunmacılarımızın sakatlıkları belimizi büktü

Manchester City'nin başarılı teknik direktörü Pep Guardiola savunma hattında yaşadıkları sakatlıklardan dert yandı.

12 Nisan 2024 Cuma 17:20 - Güncelleme:
Pep Guardiola: Savunmacılarımızın sakatlıkları belimizi büktü
ABONE OL

Manchester City'nin İspanyol Teknik Direktörü Pep Guardiola, takımdaki sakatlıklardan yana büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Özellikle savunma hattında çok büyük eksikleri olduğunu söyleyen Guardiola, "Savunmacılarımızın sakatlıkları belimizi büktü. Çok büyük sıkıntı yaşıyoruz ve o bölgede dinlenecek vaktimiz yok." sözlerini sarf etti.

Rodri'nin çok fazla maça çıkması hakkında konuşan Guardiola, "Rodri bizim için vazgeçilmez, bunu herkes görüyor. Onun sürelerini nasıl yöneteceğimize bakacağız. Ederson ise sakatlığını atlattı. Forma giymeye hazır." ifadelerini kullandı.

Manchester City'de son dönemde savunmanın kritik isimleri Kyle Walker, John Stones ve Nathan Ake sakatlık problemleri yaşamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.