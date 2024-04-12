Pep Guardiola: Savunmacılarımızın sakatlıkları belimizi büktü

Manchester City'nin İspanyol Teknik Direktörü Pep Guardiola, takımdaki sakatlıklardan yana büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Özellikle savunma hattında çok büyük eksikleri olduğunu söyleyen Guardiola, "Savunmacılarımızın sakatlıkları belimizi büktü. Çok büyük sıkıntı yaşıyoruz ve o bölgede dinlenecek vaktimiz yok." sözlerini sarf etti.

Rodri'nin çok fazla maça çıkması hakkında konuşan Guardiola, "Rodri bizim için vazgeçilmez, bunu herkes görüyor. Onun sürelerini nasıl yöneteceğimize bakacağız. Ederson ise sakatlığını atlattı. Forma giymeye hazır." ifadelerini kullandı.

Manchester City'de son dönemde savunmanın kritik isimleri Kyle Walker, John Stones ve Nathan Ake sakatlık problemleri yaşamıştı.