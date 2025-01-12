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Spor

Pep Guardiola: Walker ayrılmak istiyor

FA Cup 3. Turu'nda Salford City'yi 8-0 yendikleri maçın ardından konuşan Pep Guardiola, Kyle Walker'ın takımdan ayrılmak istediğini söyledi.

Haber Merkezi12 Ocak 2025 Pazar 00:58 - Güncelleme:
Pep Guardiola: Walker ayrılmak istiyor
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FA Cup 3. Turu'nda Salford City'yi 8-0 yendikleri maçın ardından konuşan Pep Guardiola, ayrılık haberini açıkladı.

Katalan teknik adam, Kyle Walker'ın takımdan ayrılmak istediğini söyledi.

KADRODA YER ALMADI

Maçın kadrosunda yer almayan Walker hakkında konuşan Guardiola, "Kyle Walker bugün kadroda yer almadı çünkü kendisi 2 gün önce bana yurtdışında oynamak için City'den ayrılmak istediğini iletti." dedi.

"İKİ YIL ÖNCE BAYERN İSTEDİ"

Bayern'in Walker'ı istediğini söyleyen Guardiola, "İki yıl önce 'üçleme' yaptığımızda Walker ayrılmak istemişti ve Bayern'in teklifi vardı fakat teklif yeterli olmadığı için kabul etmedik." açıklamasında bulundu.

"YURTDIŞINI KEŞFETMEK İSTİYOR"

Kyle Walker'ın ayrılık talebinin keşfetmek olduğunu söyleyen teknik adam, "Kyle olmadan üçlemeyi başarmamız imkansızdı, mükemmel bir oyuncuydu fakat şu anda birçok sebepten ötürü farklı bir ülkede oynamak istiyor ve bu kararına saygı duyuyorum. Takımımız ve kendi ülkesi için ne kadar önemli bir oyuncu olsa da kalbi ve aklıyla birlikte başka bir ülkeyi keşfetmek istediğini söyledi. Dürüstçe söyleyebilirim ki, ne olacağını bilmiyorum." yorumunda bulundu.

WALKER'IN CITY KARİYERİ

Kyle Walker, 2017'de katıldığı Manchester City'de 319 maça çıktı ve 6 gol 23 asistlik katkı yaptı.

City ile 17 kupa kaldıran 34 yaşındaki oyuncunun 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

  • Guardiola
  • Kyle Walker
  • Salford City

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