Spor

Pep Guardiola, yeni hedefini belirledi

Sezonun sona ermesiyle birlikte Manchester City'den ayrılan Pep Guardiola, şimdiden yeni hedefini belirledi.

HABER MERKEZİ28 Mayıs 2026 Perşembe 22:19
İngiliz ekibi Manchester City'deki görevinden ayrılan menajer Pep Guardiola, şimdiden yeni hedefini belirledi. Pep Guardiola için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

55 yaşındaki İspanyol teknik adam, 10 yıllık Manchester City macerasını noktaladı. Kariyerinde sayısız başarı elde eden Guardiola'nın geleceği şimdiden merak konusu oldu. Deneyimli antrenörün bir süre kulüp takımı çalıştırma ihtimalinin zor olduğu ifade ediliyor.

İngiliz basınından gelen bilgiler, Pep Guardiola'nın kulüpler düzeyinde birçok kupa kazandığı şimdiyse gözünü milli takımlar arenasına çevirdiği yönünde.

Başarılı antrenörün hedefinin İngiltere Milli Takımı'nın başına geçmek olduğu belirtiliyor. Ancak fikrini oldukça hızlı değiştiren biri olduğu ve onun bir anda bir kulüp takımında görülebileceği şeklinde de yorumlar yapılıyor.

2026 Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı'nın olası bir kötü performansı, Pep Guardiola iddialarını gündeme getirebilir.

