Pep Guardiola'dan Dünya Kupası eleştirisi

Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde artan bilet ve ulaşım fiyatlarını eleştirdi.

HABER MERKEZİ24 Nisan 2026 Cuma 19:52 - Güncelleme:
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde artan bilet ve ulaşım fiyatlarına sert tepki gösterdi.

"ESKİDEN HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİRDİ"

Guardiola, Dünya Kupası'nın geçmişte çok daha ulaşılabilir bir organizasyon olduğunu vurguladı:

"Eskiden Dünya Kupası futbolun gerçek bir bayramıydı. İnsanlar dünyanın dört bir yanından gelir, ülkelerini desteklerdi ve her şey ulaşılabilir durumdaydı."

"ŞİMDİ ÇOK PAHALI"

Deneyimli teknik adam, günümüzdeki fiyatlara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi ise her şey çok pahalı. Neden böyle olduğunu bilmiyorum ama umarım bunu düşünürler. Futbol, taraftarlar için var."

"TARAFTARLAR BU İŞİN TEMELİDİR"

Guardiola, futbolun ekonomik yapısında taraftarın rolünün altını çizdi:

"Elbette sponsorlar ve gelirler önemli. Ama taraftarlar bu işin temelidir. Onlar olmadan bu düzen devam edemez."

ÖNERİLEN VİDEO

11 yıl kaçtı, 9 kez estetik oldu! Katil işçi yakayı serviste ele verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
