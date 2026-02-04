İngiliz ekibi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, dünyanın çeşitli bölgelerinde masum insanların öldürülmesinin canını yaktığını ve buna karşı her zaman ayağa kalkacağını söyledi.

Lig Kupası'nda Newcastle United ile oynayacakları yarı final rövanş maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan 55 yaşındaki Guardiola, "İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde, şu an olduğu kadar her şeyi net bir şekilde gözlerimizin önünde izlemedik. Filistin'deki soykırım, Ukrayna'da olanlar, Rusya'da olanlar, dünyanın her yerinde, Sudan'da olanlar. Bu, insanoğlu olarak bizim sorunumuz, bizim meselemiz." ifadelerini kullandı.

Pep Guardiola, dünyanın her bölgesinde insanlık dramının yaşandığını belirterek, "Sadece Filistin soykırımı için değil, insanlık için daha iyi olabilecek her türlü dava için. Savaşlardan, kendi ülkelerinden kaçıp denize açılan, Akdeniz'e giden insanlar var. Bunun doğru mu yanlış mı olduğunu sormayın, onları kurtarın. Bu insanoğlu ile ilgili bir durum. Sonrasında bir şeyler üzerinde uzlaşabiliriz ya da bir şeyleri eleştirebiliriz. Ancak insanlar ölürken onlara yardım etmek zorundasınız." diye konuştu.

İnsanoğlunun tüm teknolojik ilerlemeye rağmen birbirini öldürmeye devam ettiğini dile getiren Guardiola, şunları kaydetti:

"Bu görüntüleri gördüğümde canım yanıyor. Benim bakış açıma göre haksızlık karşısında konuşmak zorundasınız. ABD'de ne olduğuna bakın, Renee Good ve Alex Pretti öldürüldü. Biri hemşireydi. Aynı şeyi NHS'de (İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi) hayal edin, beş altı kişi çimlerin üzerine çıkıyor, on el ateş ediyor. Bunu nasıl savunabilirsiniz? Bir yanlışlık varsa, mahkemeye gidin, dava açın, hapse gönderin. Modern toplum budur.

Binlerce masum insanı öldürdüğünüzde, bu can yakar. Ben buna karşı ayağa kalkıyorum, her zaman orada olacağım. Kimsenin bunu hissetmediğini hayal bile edemiyorum. Her gün o görüntüleri gördüğünüzde; babalar, anneler, çocukların hayatlarının yok edildiği. İnsanlar biraz olsun bağ kuramaz mı? Üzgünüm, ben bunu hissedebiliyorum."