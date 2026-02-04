İSTANBUL 13°C / 6°C
  • Pep Guardiola'dan Filistin çıkışı! ''Bu insanlara yardım etmek zorundasınız''
Spor

Pep Guardiola'dan Filistin çıkışı! ''Bu insanlara yardım etmek zorundasınız''

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Newcastle United ile oynayacakları yarı final rövanş maçı öncesi basın toplantısında Filistin hakkında konuştu. Yaşananlar karşısında sessiz kalınmamasını söyleyen deneyimli teknik adam 'Bu görüntüleri gördüğümde canım yanıyor. Benim bakış açıma göre haksızlık karşısında konuşmak zorundasınız.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

AA4 Şubat 2026 Çarşamba 12:02 - Güncelleme:
Pep Guardiola'dan Filistin çıkışı! ''Bu insanlara yardım etmek zorundasınız''
İngiliz ekibi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, dünyanın çeşitli bölgelerinde masum insanların öldürülmesinin canını yaktığını ve buna karşı her zaman ayağa kalkacağını söyledi.

Lig Kupası'nda Newcastle United ile oynayacakları yarı final rövanş maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan 55 yaşındaki Guardiola, "İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde, şu an olduğu kadar her şeyi net bir şekilde gözlerimizin önünde izlemedik. Filistin'deki soykırım, Ukrayna'da olanlar, Rusya'da olanlar, dünyanın her yerinde, Sudan'da olanlar. Bu, insanoğlu olarak bizim sorunumuz, bizim meselemiz." ifadelerini kullandı.

Pep Guardiola, dünyanın her bölgesinde insanlık dramının yaşandığını belirterek, "Sadece Filistin soykırımı için değil, insanlık için daha iyi olabilecek her türlü dava için. Savaşlardan, kendi ülkelerinden kaçıp denize açılan, Akdeniz'e giden insanlar var. Bunun doğru mu yanlış mı olduğunu sormayın, onları kurtarın. Bu insanoğlu ile ilgili bir durum. Sonrasında bir şeyler üzerinde uzlaşabiliriz ya da bir şeyleri eleştirebiliriz. Ancak insanlar ölürken onlara yardım etmek zorundasınız." diye konuştu.

İnsanoğlunun tüm teknolojik ilerlemeye rağmen birbirini öldürmeye devam ettiğini dile getiren Guardiola, şunları kaydetti:

"Bu görüntüleri gördüğümde canım yanıyor. Benim bakış açıma göre haksızlık karşısında konuşmak zorundasınız. ABD'de ne olduğuna bakın, Renee Good ve Alex Pretti öldürüldü. Biri hemşireydi. Aynı şeyi NHS'de (İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi) hayal edin, beş altı kişi çimlerin üzerine çıkıyor, on el ateş ediyor. Bunu nasıl savunabilirsiniz? Bir yanlışlık varsa, mahkemeye gidin, dava açın, hapse gönderin. Modern toplum budur.

Binlerce masum insanı öldürdüğünüzde, bu can yakar. Ben buna karşı ayağa kalkıyorum, her zaman orada olacağım. Kimsenin bunu hissetmediğini hayal bile edemiyorum. Her gün o görüntüleri gördüğünüzde; babalar, anneler, çocukların hayatlarının yok edildiği. İnsanlar biraz olsun bağ kuramaz mı? Üzgünüm, ben bunu hissedebiliyorum."

