Spor

Pep Guardiola'dan Galatasaray sözleri

Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen ile karşılaşacak Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola maç öncesi yaptığı açıklamada Galatasaray ile oynanacakları müsabakaya da değindi.

HABER MERKEZİ25 Kasım 2025 Salı 17:34 - Güncelleme:
Pep Guardiola'dan Galatasaray sözleri
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen ile sahalarında oynayacakları maç için konuştu.

Guardiola, "Bayer Leverkusen maçı gerçek bir final maçı. Evimizde oynayacağımız Bayer Leverkusen ve Galatasaray maçlarından altı puan alabilirsek ve deplasmandaki Real Madrid ile Bodo/Glimt maçlarından bir şeyler alabilirsek, ilk sekize kalmaya çok yaklaşmış olacağız." diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek Manchester City, Devler Ligi'nin son haftasında ise yine sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 10 puan toplayan Manchester City'nin, Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları şu şekilde:

Manchester City - Bayer Leverkusen

Real Madrid - Manchester City

Bodo/Glimt - Manchester City

Manchester City - Galatasaray

