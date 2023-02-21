Pep Guardiola'dan Kevin De Bruyne sürprizi

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig ile karşılaşacak.

Kritik son 16 eşleşmesi maçı öncesi Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'dan beklenmedik bir karar geldi.

KADROYA ALMADI



İspanyol teknik adam; takımın yıldızlarından Kevin De Bruyne ve Aymeric Laporte'u kadroya almadı.

Diğer taraftan RB Leipzig'de Dani Olmo maçı kaçıracak. Forvet oyuncusu Christopher Nkunku ise durumu şüpheli görünürken; iyi ihtimalle maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

DE BRUYNE BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Manchester City formasıyla şu ana kadar 31 resmi maça çıkan Kevin De Bruyne, 4 gol ve 18 asistle skora etki etti.