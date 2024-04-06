İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2024 Cumartesi / 28 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0201
  • EURO
    34,8521
  • ALTIN
    2398.41
  • BIST100
    9618.83
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pep Guardiola'dan Kevin de Bruyne'a övgü dolu sözler
Spor

Pep Guardiola'dan Kevin de Bruyne'a övgü dolu sözler

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ligde kazandıkları Crystal Palace maçından sonra görüşlerini aktardı.

6 Nisan 2024 Cumartesi 18:19 - Güncelleme:
Pep Guardiola'dan Kevin de Bruyne'a övgü dolu sözler
ABONE OL

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 4-2 kazanılan Crystal Palace maçının ardından açıklamalarda bulundu.

'MAÇI DE BRUYNE KAZANDIRDI'

Pep Guardiola, TNT Sports'a yaptığı açıklamada, "İlk yarıda hatalar yaptık ama geri dönüşü de yaptık. Kevin de Bruyne hareketleri, asistleri, golleri ve her şeyiyle maçı kazandırdı. Maçı onunla kazandık." dedi.

Kevin De Bruyne hakkında konuşmaya devam eden Guardiola, "De Bruyne'ün asist yapmaktan çok gol atmayı sevdiğini bilmiyordum. Onu maçları kazanmamız gerektiğini söylemeye zorluyorum. Bizim için pek çok maçı kazandırdığına şüphemiz yok. Performansı gerçekten iyiydi." yorumunu yaptı.

Takımını değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Manuel Akanji çok baskı yapıyor ve sol bekte inanılmaz bir performans sergiliyor. İnanılmaz bir oyuncu. Rico Lewis ve Oscar Bobb ilk yarıda o tarafta gerçekten iyiydiler. İkinci yarıda erkenden gol atmak istedik ve başardık. Lewis de olağanüstü bir oyuncu.' ifadelerini kullandı.

Guardiolara son olarak Real Madrid maçı öncesinde sakatlık durumuyla da ilgili konuştu ve "Josko'nun (Gvardiol) küçük bir sorunu var, hangi oyuncularımızın o maçta elimizde olduğunu göreceğiz. Aston Villa'dan sonra erken maç oynayacağımız için şanssızdık ama şimdi Real Madrid'den önce toparlanacak zamanımız olduğu için şanslıyız. Onlara iyi bir oyun oyun oynayamaya çalışacağız." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.