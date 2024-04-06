Pep Guardiola'dan Kevin de Bruyne'a övgü dolu sözler

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 4-2 kazanılan Crystal Palace maçının ardından açıklamalarda bulundu.

'MAÇI DE BRUYNE KAZANDIRDI'

Pep Guardiola, TNT Sports'a yaptığı açıklamada, "İlk yarıda hatalar yaptık ama geri dönüşü de yaptık. Kevin de Bruyne hareketleri, asistleri, golleri ve her şeyiyle maçı kazandırdı. Maçı onunla kazandık." dedi.

Kevin De Bruyne hakkında konuşmaya devam eden Guardiola, "De Bruyne'ün asist yapmaktan çok gol atmayı sevdiğini bilmiyordum. Onu maçları kazanmamız gerektiğini söylemeye zorluyorum. Bizim için pek çok maçı kazandırdığına şüphemiz yok. Performansı gerçekten iyiydi." yorumunu yaptı.

Takımını değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Manuel Akanji çok baskı yapıyor ve sol bekte inanılmaz bir performans sergiliyor. İnanılmaz bir oyuncu. Rico Lewis ve Oscar Bobb ilk yarıda o tarafta gerçekten iyiydiler. İkinci yarıda erkenden gol atmak istedik ve başardık. Lewis de olağanüstü bir oyuncu.' ifadelerini kullandı.

Guardiolara son olarak Real Madrid maçı öncesinde sakatlık durumuyla da ilgili konuştu ve "Josko'nun (Gvardiol) küçük bir sorunu var, hangi oyuncularımızın o maçta elimizde olduğunu göreceğiz. Aston Villa'dan sonra erken maç oynayacağımız için şanssızdık ama şimdi Real Madrid'den önce toparlanacak zamanımız olduğu için şanslıyız. Onlara iyi bir oyun oyun oynayamaya çalışacağız." sözlerini sarf etti.