1 Mart 2026 Pazar / 13 Ramazan 1447
  • Pep Guardiola'dan Leeds taraftarına tepki: Oruç tutanlara saygı gösterin
Spor

Pep Guardiola'dan Leeds taraftarına tepki: Oruç tutanlara saygı gösterin

İngiltere Premier Lig'de Manchester City deplasmanda Leeds United ile karşı karşıya geldi. Konuk ekibin teknik direktörü Pep Guardiola, oruç tutan oyunculara ev sahibi takımın taraftarlarından yapılan saygısızlığa tepki gösterdi.

1 Mart 2026 Pazar 01:46
Pep Guardiola'dan Leeds taraftarına tepki: Oruç tutanlara saygı gösterin
İngiltere Premier Lig maçında Leeds United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Mücadelenin ardından Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, oruç tutan oyunculara yapılan saygısızlığa sessiz kalmadı.

Leeds United ile Manchester City arasındaki maç, Müslüman oyuncuların Ramazan ayında oruç tutmaları nedeniyle iftar saatinde durduruldu. Leeds United taraftarları bu karara tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ardından Pep Guardiola, Leed United taraftarlarının bu saygısızca tavırlarına cevap verdi.

Pep Guardiola, "Ramazan nedeniyle oruç tutan insanlar var. Niye oyuna 1-2 dakika ara verince yuhalıyorsunuz? Dinlere saygı gösterin! Modern dünyada yaşıyoruz öyle değil mi? Bakın şu an dünyada neler olup bittiğini açın izleyin. Bugün neler oldu izleyin. Bütün mesele tüm dinlere saygı göstermektir. Sorun ne?" dedi.

Manchester City'nin İspanyol menajeri, daha önce de Müslümanlara karşı gerçekleştirilen birçok olayda tepkisini dile getirerek takdir toplamıştı.

Gaz tüpü bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

