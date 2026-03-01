İngiltere Premier Lig maçında Leeds United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Mücadelenin ardından Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, oruç tutan oyunculara yapılan saygısızlığa sessiz kalmadı.

Leeds United ile Manchester City arasındaki maç, Müslüman oyuncuların Ramazan ayında oruç tutmaları nedeniyle iftar saatinde durduruldu. Leeds United taraftarları bu karara tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ardından Pep Guardiola, Leed United taraftarlarının bu saygısızca tavırlarına cevap verdi.

Pep Guardiola, "Ramazan nedeniyle oruç tutan insanlar var. Niye oyuna 1-2 dakika ara verince yuhalıyorsunuz? Dinlere saygı gösterin! Modern dünyada yaşıyoruz öyle değil mi? Bakın şu an dünyada neler olup bittiğini açın izleyin. Bugün neler oldu izleyin. Bütün mesele tüm dinlere saygı göstermektir. Sorun ne?" dedi.

Manchester City'nin İspanyol menajeri, daha önce de Müslümanlara karşı gerçekleştirilen birçok olayda tepkisini dile getirerek takdir toplamıştı.