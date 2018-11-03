Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Pep Guardiola'dan Messi açıklaması

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Lionel Messi'yi transfer etmek için hiçbir zaman girişimde bulunmadığını belirtti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu.

Messi'yi transfer etmeyi hiçbir zaman denemediğini belirten Guardiola, ' 'Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Bayern Münih ve Manchester City'i çalıştırdım. Hiçbir zaman Messi'ye bu takımlara gelmesini söylemedim. Bu iki takımı da çalıştırırken Messi'ye teklif götürmedik.'' sözlerini kullandı.

''BARÇA'DA KALMASINI İSTİYORUM''

Lionel Messi'nin Barcelona için çok önemli olduğunu söyleyen İspanyol teknik adam, ''Messi'nin Barcelona için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Hiçbir zaman Messi'yi alma girişiminde bulunmadım. Asla. 1000 kez Messi'nin Barcelona'da kalması gerektiğini bile söyledim. Gerçekten Barcelona'da kalmasını istiyorum.'' dedi.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Taksiciler engelli vatandaşı almadı iddiası

Taksiciler engelli vatandaşı almadı iddiası

Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde oynadığını unutmuş olabileceğiniz futbolcular

Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde oynadığını unutmuş olabileceğiniz futbolcular

Derbi bitti ortalık karıştı! Yumruk yumruğa kavga!

Derbi bitti ortalık karıştı! Yumruk yumruğa kavga!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden kareler

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden kareler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA