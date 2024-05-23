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  • Pep Guardiola'dan olay Arda Güler yorumu! ''Bu çocuk durdurulamaz''
Spor

Pep Guardiola'dan olay Arda Güler yorumu! ''Bu çocuk durdurulamaz''

Arda Güler son dönemde oynadığı futbolla yalnızca İspanya ve Türkiye'de değil tüm dünyada ses getirmeye devam ediyor. 19 yaşındaki milli futbolcu yeteneğiyle son olarak Manchester City'nin başarılı teknik direktörü Pep Guardiola'yı da etkilemeyi başardı. İşte Guardiola'nın Arda Güler yorumu....

23 Mayıs 2024 Perşembe 14:37 - Güncelleme:
Pep Guardiola'dan olay Arda Güler yorumu! ''Bu çocuk durdurulamaz''
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Manchester City Menajeri Pep Guardiola da Arda Güler hayranları listesine katıldı.

Oyuncunun seviyesine ve sahip olduğu projeksiyona hayran kalan Guardiola, Manchester City'nin geçen yaz Arda Güler'i fark edememesine inanamıyor.

GUARDIOLA'DAN ARDA YORUMU

Sahip olduğu az fırsata rağmen Real Madrid'de geldiği seviye ve yaptıklarıyla ona sahip olamayan takımları pişman eden Arda Güler'le ilgili son yorum Pep Guardiola'dan geldi.

'ÇOCUK ÇOK İYİ'

Defensa Central'in haberine göre Katalan çalıştırıcı Arda Güler için "Madrid onu sık sık oynatırsa bu çocuk durdurulamaz, çocuk çok iyi" dedi.

ARDA TRANSFERİNE GEÇ KALINDI

Guardiola'dan City'den ayrılması beklenen Bernardo Silva'nın yerine Arda Güler'in mükemmel bir alternatif olabileceğini düşündüğü belirtilen haberde bunun için artık çok geç olduğunun da altı çizildi.

Real Madrid ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan Arda Güler'in Real Madrid'den ancak rekor bir bonservis bedeliyle ayrılması söz konusu olabilir ancak İspanyol devi elindekinin farkında ve onu kimseye kaptırmaya niyeti yok.

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