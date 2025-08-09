İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2025 Cumartesi / 15 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pep Guardiola'dan Rodri'nin sakatlığı hakkında açıklama
Spor

Pep Guardiola'dan Rodri'nin sakatlığı hakkında açıklama

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Rodri'nin Al-Hilal maçında yaşadığı sakatlığın ardından iyileşme süreci hakkında bilgi verdi.

HABER MERKEZİ9 Ağustos 2025 Cumartesi 09:47 - Güncelleme:
Pep Guardiola'dan Rodri'nin sakatlığı hakkında açıklama
ABONE OL

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, orta saha oyuncusu Rodri'nin sakatlığıyla ilgili son durumu paylaştı. Guardiola, Al-Hilal'e karşı oynanan maçta Rodri'nin ciddi bir sakatlık geçirdiğini ancak oyuncunun şu anda antrenmanlara geri döndüğünü belirtti.

"Rodri iyileşiyor, son birkaç gündür kendini daha iyi hissediyor. Milli maç arasına kadar tamamen hazır olmasını umuyoruz," diyen Guardiola, oyuncunun ağrısız kalmasının öncelikli olduğunu vurguladı.

Guardiola, "İdeal olarak, lig başlangıcındaki maçlarda Rodri birkaç dakika süre alabilir ancak sakatlık riskini artırmak istemiyoruz. Bu yüzden onun sağlığını ön planda tutacağız," ifadelerini kullandı.

Kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamada, Rodri'nin 16 Ağustos'ta Wolverhampton karşısında Premier Lig açılış maçında tam süre oynayıp oynamayacağı sorusuna Guardiola, "90 dakika oynamasını beklemiyorum," cevabını verdi.

  • rodri
  • guardiola
  • sakatlık

ÖNERİLEN VİDEO

Jandarma dronla suçüstü yaptı! Kazarken yakalandılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.