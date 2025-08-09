Pep Guardiola'dan Rodri'nin sakatlığı hakkında açıklama

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, orta saha oyuncusu Rodri'nin sakatlığıyla ilgili son durumu paylaştı. Guardiola, Al-Hilal'e karşı oynanan maçta Rodri'nin ciddi bir sakatlık geçirdiğini ancak oyuncunun şu anda antrenmanlara geri döndüğünü belirtti.

"Rodri iyileşiyor, son birkaç gündür kendini daha iyi hissediyor. Milli maç arasına kadar tamamen hazır olmasını umuyoruz," diyen Guardiola, oyuncunun ağrısız kalmasının öncelikli olduğunu vurguladı.

Guardiola, "İdeal olarak, lig başlangıcındaki maçlarda Rodri birkaç dakika süre alabilir ancak sakatlık riskini artırmak istemiyoruz. Bu yüzden onun sağlığını ön planda tutacağız," ifadelerini kullandı.

Kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamada, Rodri'nin 16 Ağustos'ta Wolverhampton karşısında Premier Lig açılış maçında tam süre oynayıp oynamayacağı sorusuna Guardiola, "90 dakika oynamasını beklemiyorum," cevabını verdi.