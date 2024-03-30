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Spor

Pep Guardiola'dan transfer itirafı

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Declan Rice transferinin neden gerçekleşmediğini açıkladı.

30 Mart 2024 Cumartesi 16:48 - Güncelleme:
Pep Guardiola'dan transfer itirafı
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Manchester City Menajeri Pep Guardiola, 2023 yazında tüm finansal şartları sağlamalarına rağmen Declan Rice'ın kendilerini değil Arsenal'i seçtiğini söyledi.

Katalan teknik adam, "İstediğimiz çok sayıda oyuncu oluyor ve bize katılmamaya karar veriyorlar. Temel olarak, para ya da herhangi bir şey için gelmek istemedi, bu yüzden Rice transferi gerçekleşmeyecekti. O kararını verdi, iyi bir karar ve biz de ona iyi şanslar diliyoruz." dedi.

"RICE GİBİ BİRİNİ HERKES İSTER"

Guardiola, "Her Premier Lig takımı Declan Rice'ı kadrosunda görmek isterdi. O İngiltere milli takımının kaptanı ve düzenli olarak çok sayıda maç oynayan genç bir oyuncu. Bu yüzden Arsenal onu kadrosuna katmak için bastırdı." ifadelerini kullandı.

ARSENAL, 116.6 MİLYON EURO ÖDEDİ

Arsenal, West Ham'dan Declan Rice'ın transferini 116.6 milyon euro gibi astronomik bir bedelle tamamladı.

Mikel Artera'nın takımına, sistemine, dizilişine ve felsefesine uyum sağlayan milli yıldız, Londra ekibinde oynadığı 39 maça ve Gunners'a kattığı altı gol ve yedi asiste de yansıdı.

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