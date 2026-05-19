İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2026 Salı / 3 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5791
  • EURO
    53,0291
  • ALTIN
    6652.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pep Guardiola'nın eski yardımcısı Manchester City'nin başına geçiyor
Spor

Pep Guardiola'nın eski yardımcısı Manchester City'nin başına geçiyor

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester City, daha önce Pep Guardiola'nın yardımcısı olan Enzo Maresca ile anlaşma sağladı.

HABER MERKEZİ19 Mayıs 2026 Salı 11:49 - Güncelleme:
Pep Guardiola'nın eski yardımcısı Manchester City'nin başına geçiyor
ABONE OL

Manchester City, Enzo Maresca ile anlaşmaya vardı.

İngiliz ekibinde teknik direktör Pep Guardiola, sezon sonunda görevinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Manchester City, Guardiola ile ilgili yaşanan bu gelişme sonrası hemen harekete geçti.

MARESCA İLE ANLAŞMA

Romano'nun haberine göre, Manchester City, kulüpte daha önce Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak görev yapan Enzo Maresca ile anlaşma sağladı.

3 YILLIK İMZA

İtalyan teknik adam, Manchester City ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

46 yaşındaki Maresca, 2023 yazında Manchester City'den ayrıldıktan sonra Leicester City ve Chelsea'de görev yapmıştı.

Ocak ayında Chelsea'deki teknik direktörlük görevinden ayrılan Maresca, Londra temsilcisinde bu sezon 28 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

KUPALARI

Leicester City ile Premier Lig'e yükselen Enzo Maresca, Chelsea ile UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsüne inşaat demiri ok gibi saplandı: Kadın yolcu yaralandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.