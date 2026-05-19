Pep Guardiola'nın eski yardımcısı Manchester City'nin başına geçiyor

Manchester City, Enzo Maresca ile anlaşmaya vardı.

İngiliz ekibinde teknik direktör Pep Guardiola, sezon sonunda görevinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Manchester City, Guardiola ile ilgili yaşanan bu gelişme sonrası hemen harekete geçti.

MARESCA İLE ANLAŞMA

Romano'nun haberine göre, Manchester City, kulüpte daha önce Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak görev yapan Enzo Maresca ile anlaşma sağladı.

3 YILLIK İMZA

İtalyan teknik adam, Manchester City ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

46 yaşındaki Maresca, 2023 yazında Manchester City'den ayrıldıktan sonra Leicester City ve Chelsea'de görev yapmıştı.

Ocak ayında Chelsea'deki teknik direktörlük görevinden ayrılan Maresca, Londra temsilcisinde bu sezon 28 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

KUPALARI

Leicester City ile Premier Lig'e yükselen Enzo Maresca, Chelsea ile UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı.