13 Eylül 2025 Cumartesi
Spor

Pep Guardiola'nın hedefi bitmedi

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Premier Lig derbisi öncesi yaptığı açıklamada emeklilik planı olmadığını ve kulüpteki liderliğini sürdürmek istediğini belirtti.

HABER MERKEZİ13 Eylül 2025 Cumartesi 13:21 - Güncelleme:
Pep Guardiola'nın hedefi bitmedi
Pep Guardiola, Manchester United ile oynanacak derbi öncesinde basın toplantısı düzenledi ve Manchester City'deki geleceğine dair soruları cevapladı.

2027'ye kadar sözleşmesi bulunan İspanyol teknik adam, emeklilik planı olmadığını ve yeni başarıların peşinde olduğunu söyledi. Guardiola, "Geçmiş zaferler için burada değilim; geleceğe bakmayı seviyorum. Takımın ve kulübün sürekli gelişmesine katkı sağlamak istiyorum" dedi. 2016'dan beri City'de olan Guardiola, 536 maçta 384 galibiyet alırken, altı kupa kazandı.

