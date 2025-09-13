Pep Guardiola'nın hedefi bitmedi

Pep Guardiola, Manchester United ile oynanacak derbi öncesinde basın toplantısı düzenledi ve Manchester City'deki geleceğine dair soruları cevapladı.

2027'ye kadar sözleşmesi bulunan İspanyol teknik adam, emeklilik planı olmadığını ve yeni başarıların peşinde olduğunu söyledi. Guardiola, "Geçmiş zaferler için burada değilim; geleceğe bakmayı seviyorum. Takımın ve kulübün sürekli gelişmesine katkı sağlamak istiyorum" dedi. 2016'dan beri City'de olan Guardiola, 536 maçta 384 galibiyet alırken, altı kupa kazandı.