Pep Guardiola'nın veda töreninde Ederson sürprizi

Fenerbahçe forması giyen Ederson, eski takımı Manchester City'nin Aston Villa ile oynadığı maçı tribünden takip etti.

Ederson; Pep Guardiola, Bernardo Silva ve John Stones gibi isimlerin veda ettiği maçta Manchester City'ye veda etti ve İngiliz ekibi tarafından onurlandırıldı.

Aston Villa maçını tribünden takip eden Brezilyalı file bekçisi, maç bitiminde sahada Pep Guardiola'dan plaket aldı.

Ederson, "Buraya geri dönmek güzel. Oyunculları, teknik ekibi ve stadyumu yeniden görmek harika. Guardiola ve takım arkadaşlarıma veda etmeye geldim. Bu hikayenin bir parçası olduğum için mutluyum. Beni kabul ettiği için kulübe teşekkür ederim." dedi.

Fenerbahçe'nin geçen yıl Manchester City'den kadrosuna kattığı 32 yaşındaki eldiven, sarı-lacivertlilerde 36 maçta kaleyi korudu. Ederson, 13 maçta kalesini gole kapattı ve kalesinde 35 gol gördü.