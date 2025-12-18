İSTANBUL 13°C / 5°C
18 Aralık 2025 Perşembe
Pep Guardiola'nın yerine Enzo Maresca

Premier Lig ekibi Manchester City, Pep Guardiola'nın önümüzdeki yaz takımdan ayrılması durumunda Enzo Maresca'yı takımın başına getirebilir.

18 Aralık 2025 Perşembe 15:59
Manchester City, teknik direktörü Pep Guardiola'nın yerine Enzo Maresca'yı düşünüyor!

The Athletic'te yer alan habere göre, Enzo Maresca, Pep Guardiola'nın gelecek yaz ayrılması durumunda Manchester City'nin düşündüğü adaylar arasında üst sıralarda yer alıyor.

Manchester City'nin, Guardiola'nın ayrılık senaryosunda farklı isimleri de değerlendirdiği ancak Maresca'nın listenin üst sıralarında olduğu belirtildi.

PEP'İN YARDIMCILIĞINI YAPTI

45 yaşındaki Enzo Maresca, daha önce 2022-2023 sezonunda Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapmıştı.

CHELSEA İLE SÖZLEŞMESİ

Guardiola'nın yanında bir sezon kalan ve ardından Leicester City ile Championship'te şampiyonluk yaşayan Maresca, geçen yıl ise Chelsea'nin başına geçti. İtalyan teknik adamın, kulübü Chelsea ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

