Pepe futbolu bıraktığını açıkladı

Ülkemizde bir dönem Beşiktaş forması da giyen yıldız futbolcu Pepe, aktif futbol hayatını noktalama kararı aldı.

2017 yılında Real Madrid ile sözleşmesi biten Pepe Beşiktaş'a transfer olarak Süper Lig'de oynamış taraftarların gözdesi olan oyunculardan biri olmuştu. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı başarıda ön planda olan Pepe performansıyla taraftarları mutlu etmişti.

2018/19 sezonundan bu yana kariyerinin ilk takımlarından birisi olan Porto forması giyen 41 yaşındaki isim ile bu yaz transfer döneminde yollar ayrılmıştı.

KARİYERİNDE 33 KUPA KAZANDI

Kariyeri boyunca birçok takımda toplam 33 kupa kazanan Portekizli oyuncu, 2007 yılından beri 141 kez formasını giydiği milli takımının da efsaneleri arasında yer alıyor.